В Нацполіції розповіли про розкриття злочинів. ВІДЕО

Керівництво поліції продовжує заспокоювати українців статистикою. Після регулярних постів у «Facebook» міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про те, що рівень розкриття злочинів постійно зростає, ті ж самі цифри на засіданні колегії МВС повторив голова Нацполіції України Сергій Князєв. Зокрема, про те, що в цьому році вдалось розкрити 84% вбивств , 88% тяжких тілесних ушкоджень та 58% розбоїв.

Телеканал ЧП.INFO