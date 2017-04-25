В Нацполіції розповіли про розкриття злочинів. ВІДЕО
В Нацполіції розповіли про розкриття злочинів. ВІДЕО
Керівництво поліції продовжує заспокоювати українців статистикою. Після регулярних постів у «Facebook» міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про те, що рівень розкриття злочинів постійно зростає, ті ж самі цифри на засіданні колегії МВС повторив голова Нацполіції України Сергій Князєв. Зокрема, про те, що в цьому році вдалось розкрити 84% вбивств , 88% тяжких тілесних ушкоджень та 58% розбоїв.
|
25.04.2017 | 23:15
|
25.04.2017 | 22:45
|
25.04.2017 | 22:30
|
25.04.2017 | 22:15
|
25.04.2017 | 21:45
|
25.04.2017 | 21:15
|
25.04.2017 | 20:45
|
25.04.2017 | 20:15
|
25.04.2017 | 19:46
|
25.04.2017 | 14:00
|
25.04.2017 | 10:00
|
25.04.2017 | 08:00
|
25.04.2017 | 06:34
|
25.04.2017 | 06:00
|
24.04.2017 | 23:15
|
24.04.2017 | 22:45
-
- 1 з 751
- ››