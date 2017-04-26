У Харкові поліція затримала водія тролейбуса під марихуаною. ВІДЕО
У Харкові поліція затримала водія тролейбуса під марихуаною. ВІДЕО
Харків’яни ввечері їхали звичним маршрутом. Все пішло не за планом на вулиці Валентинівській, коли кермувальник тролейбусу на великій швидкості перетнув перехрестя на червоне світло. У цей момент, поряд з ним сиділи задоволені друзі, які просто вимагали перегонів.
І не лише це… Також в «Огляді ДТП»:
У Запоріжжі перекинулася маршрутка з пасажирами…
П’яний таксист спровокував ДТП…
Дві автівки не розминулись на перехресті у Кропивницькому.
|
26.04.2017 | 08:20
|
26.04.2017 | 08:05
|
25.04.2017 | 23:15
|
25.04.2017 | 22:45
|
25.04.2017 | 22:30
|
25.04.2017 | 22:15
|
25.04.2017 | 21:45
|
25.04.2017 | 21:15
|
25.04.2017 | 20:45
|
25.04.2017 | 20:15
|
25.04.2017 | 19:46
|
25.04.2017 | 14:00
|
25.04.2017 | 10:00
|
25.04.2017 | 08:00
|
25.04.2017 | 06:34
|
25.04.2017 | 06:00
-
- 1 з 751
- ››