Троє жителів Київщини жорстоко вбили львівського таксиста. ВІДЕО
Троє жителів Київщини жорстоко вбили львівського таксиста. ВІДЕО
Троє жителів Київської області завітали до Львова. Повертатися додому вирішили на таксі. Їх замовлення прийняв 31-річний львів’янин. Нажаль, він навіть не здогадувався, що це буде його останній виклик.
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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