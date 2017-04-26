Троє жителів Київщини жорстоко вбили львівського таксиста. ВІДЕО

Троє жителів Київської області завітали до Львова. Повертатися додому вирішили на таксі. Їх замовлення прийняв 31-річний львів’янин. Нажаль, він навіть не здогадувався, що це буде його останній виклик.

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

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Телеканал ЧП.INFO