5 000 учасників планує зібрати ЛГБТ спільнота на "Марші рівності". ВІДЕО

5 000 учасників планує зібрати ЛГБТ спільнота на "Марші рівності". ВІДЕО

09:40 26.04.2017

Торік у Марші рівності взяли участь близько 2 тисяч людей. Цього року, сподіваються організатори, до ходи «Київ Прайд» приєднаються близько 5 тисяч учасників. Третій за рахунком марш, який організовує ЛГБТ-спільнота, заплановано на середину червня.

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