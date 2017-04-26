5 000 учасників планує зібрати ЛГБТ спільнота на "Марші рівності". ВІДЕО
5 000 учасників планує зібрати ЛГБТ спільнота на "Марші рівності". ВІДЕО
Торік у Марші рівності взяли участь близько 2 тисяч людей. Цього року, сподіваються організатори, до ходи «Київ Прайд» приєднаються близько 5 тисяч учасників. Третій за рахунком марш, який організовує ЛГБТ-спільнота, заплановано на середину червня.
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