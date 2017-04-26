В Києві посеред ночі чоловік підстрелив трьох людей. ВІДЕО

На вулиці Вишгородській, що в Подільському районі Києва, посеред ночі з’ясовували стосунки шестеро чоловіків. Як повідомляють в поліції, двоє людей спочатку стояли на зупинці громадського транспорту. Як до них несподівано підійшло четверо незнайомців. З поки невідомих причин між чоловіками виникла суперечка, яка потрохи переросла в бійку. А згодом один із забіяк дістав травматичний пістолет і почав стріляти. Як результат – троє поранених. Їх госпіталізували. Ще двох учасників конфлікту поліцейські доставили до відділку для дачі пояснень. Стрілок втік. Його наразі розшукують.

Телеканал ЧП.INFO