Новий саркофаг над Чорнобильським енергоблоком запустять в листопаді 2017-го – Порошенко. ВІДЕО

Президент Петро Порошенко обіцяє ще надійніший захист для людей, які працюють в Чорнобилі – так званий конфаймент, який накрив старий саркофаг у листопаді минулого року, цьогоріч почне виконувати своє пряме завдання.

Телеканал ЧП.INFO