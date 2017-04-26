Новий саркофаг над Чорнобильським енергоблоком запустять в листопаді 2017-го – Порошенко. ВІДЕО
Новий саркофаг над Чорнобильським енергоблоком запустять в листопаді 2017-го – Порошенко. ВІДЕО
Президент Петро Порошенко обіцяє ще надійніший захист для людей, які працюють в Чорнобилі – так званий конфаймент, який накрив старий саркофаг у листопаді минулого року, цьогоріч почне виконувати своє пряме завдання.
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