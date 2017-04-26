Арсен Аваков розповів подробиці затримання викрадачів першодруку «Апостол». ВІДЕО

Перша друкована книга в Україні, Львівський "Апостол», міг опинитися у Росії. Але правоохоронці не дозволили цьому статись. Затримали 4 учасників банди, які спеціалізувалися на викраденнях антикваріату. «Апостол» залишиться в Україні.

Телеканал ЧП.INFO