У Києві у заторі зіштовхнулось 5 машин. Є травмовані. ВІДЕО
У Києві у заторі зіштовхнулось 5 машин. Є травмовані. ВІДЕО
На вулиці Олени Теліги у Києві серйозна тягучка, автомобілі поволі просуваються вперед, аж раптом в одну мить на дорозі уже 5 побитих машин, а трьох людей забирають у лікарню.
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