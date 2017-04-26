У Черкасах у палаючій квартирі загинуло двоє малюків. ВІДЕО
У Черкасах у палаючій квартирі загинуло двоє малюків. ВІДЕО
Близько четвертої вечора до черкаської служби порятунку надійшла інформація – на вулиці Хоменка горить квартира на третьому поверсі. А в ній троє людей. Вже за кілька хвилин рятувальники були на місце події. Одні пожежні гасили вогонь, інші ж намагались витягти людей із палаючої будівлі. У ДСНС кажуть, коли бійці служби винесли дітей на свіже повітря – вони ще дихали, але були у надто тяжкому стані. Лікарі нічого не могли вдіяти. Обоє хлопчаків загинули. Літнього чоловіка забрали медики швидкої.
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