У Черкасах у палаючій квартирі загинуло двоє малюків. ВІДЕО

Близько четвертої вечора до черкаської служби порятунку надійшла інформація – на вулиці Хоменка горить квартира на третьому поверсі. А в ній троє людей. Вже за кілька хвилин рятувальники були на місце події. Одні пожежні гасили вогонь, інші ж намагались витягти людей із палаючої будівлі. У ДСНС кажуть, коли бійці служби винесли дітей на свіже повітря – вони ще дихали, але були у надто тяжкому стані. Лікарі нічого не могли вдіяти. Обоє хлопчаків загинули. Літнього чоловіка забрали медики швидкої.

Телеканал ЧП.INFO