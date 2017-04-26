В соцмережах оприлюднили відео брутального затримання жителя Кременчука. ВІДЕО
В соцмережах оприлюднили відео брутального затримання жителя Кременчука. ВІДЕО
Інтернет сколихнуло відео, яке на своїй сторінці у соцмережі оприлюднила жителька Кременчука Наталя Ігнатьєва. Дівчина стала випадковим свідком того, як двоє патрульних заламали руки чоловікові, а потім взагалі повалили його на асфальт. В поліції уже прокоментували цей епізод. Вважають, що поліцейські діяли в рамках закону і свої повноваження не перевищували, а затриманий нібито порушував громадський порядок і розпивав алкогольні напої, тому і привернув увагу правоохоронців.
І не лише це. Також в огляді соцмереж дивіться…
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