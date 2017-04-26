Дитяча жорстокість народжується у сім`ї – експерти. ВІДЕО

Жорстокість та агресія в Україні молодшає. Нещодавно суспільство сколихнули одразу дві історії: з Київщини та Чернігова. Після цих кричущих випадків експерти вкотре заговорили про те, що жорстокість, йде з сім`ї, де діти бачать подібну поведінку у батьків. Підлітки автоматично копіюють звички дорослих.

Телеканал ЧП.INFO