Дитяча жорстокість народжується у сім`ї – експерти. ВІДЕО
Дитяча жорстокість народжується у сім`ї – експерти. ВІДЕО
Жорстокість та агресія в Україні молодшає. Нещодавно суспільство сколихнули одразу дві історії: з Київщини та Чернігова. Після цих кричущих випадків експерти вкотре заговорили про те, що жорстокість, йде з сім`ї, де діти бачать подібну поведінку у батьків. Підлітки автоматично копіюють звички дорослих.
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