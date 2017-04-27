На Одещині сім’я із двома дітьми потрапила у смертельну ДТП. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

У Одеській області на трасі Одеса-Київ сталася смертельна автопригода. Поблизу села Дачне в Біляївському районі рухалась червона іномарка. У ній чоловік їхав з дружиною та двома дітьми. За автівкою рухався величезний пасажирський транспорт – фіолетовий автобус «Київ-Одеса». Як розповість згодом його кермувальник – він просто не встигнув вивернути вбік.

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Телеканал ЧП.INFO