На Одещині сім’я із двома дітьми потрапила у смертельну ДТП. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На Одещині сім’я із двома дітьми потрапила у смертельну ДТП. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Одеській області на трасі Одеса-Київ сталася смертельна автопригода. Поблизу села Дачне в Біляївському районі рухалась червона іномарка. У ній чоловік їхав з дружиною та двома дітьми. За автівкою рухався величезний пасажирський транспорт – фіолетовий автобус «Київ-Одеса». Як розповість згодом його кермувальник – він просто не встигнув вивернути вбік.
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