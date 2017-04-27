У Дніпрі жорстоко вбили чоловіка. ВІДЕО

Дніпровські правоохоронці затримали ймовірного вбивцю чоловіка. Начебто він вбив, а потім аби приховати сліди злочину – підпалив тіло потерпілого.

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

У Черкасах затримали розбійника

У Житомирі загасили пожежу

Телеканал ЧП.INFO