У Дніпрі жорстоко вбили чоловіка. ВІДЕО
У Дніпрі жорстоко вбили чоловіка. ВІДЕО
Дніпровські правоохоронці затримали ймовірного вбивцю чоловіка. Начебто він вбив, а потім аби приховати сліди злочину – підпалив тіло потерпілого.
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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