У Дніпрі жорстоко вбили чоловіка. ВІДЕО

У Дніпрі жорстоко вбили чоловіка. ВІДЕО

06:30 27.04.2017

Дніпровські правоохоронці затримали ймовірного вбивцю чоловіка. Начебто він вбив, а потім аби приховати сліди злочину – підпалив тіло потерпілого.

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

У Черкасах затримали розбійника

У Житомирі загасили пожежу 

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Сім’я із двома дітьми потрапила у ДТП. ВІДЕО
На Одещині сім’я із двома дітьми потрапила у смертельну ДТП. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
27.04.2017 | 07:00
У Дніпрі жорстоко вбили чоловіка. ВІДЕО
У Дніпрі жорстоко вбили чоловіка. ВІДЕО
27.04.2017 | 06:30
Дитяча жорстокість народжується у сім`ї – експерти. ВІДЕО
Дитяча жорстокість народжується у сім`ї – експерти. ВІДЕО
26.04.2017 | 23:15
В соцмережах оприлюднили відео брутального затримання жителя Кременчука. ВІДЕО
В соцмережах оприлюднили відео брутального затримання жителя Кременчука. ВІДЕО
26.04.2017 | 22:45
СБУ звинувачує журналістів телеканалу ZIK у диверсії. ВІДЕО
СБУ звинувачує журналістів телеканалу ZIK у диверсії. ВІДЕО
26.04.2017 | 22:15
У Черкасах у палаючій квартирі загинуло двоє малюків. ВІДЕО
У Черкасах у палаючій квартирі загинуло двоє малюків. ВІДЕО
26.04.2017 | 21:45
У Києві у заторі зіштовхнулось 5 машин. Є травмовані. ВІДЕО
У Києві у заторі зіштовхнулось 5 машин. Є травмовані. ВІДЕО
26.04.2017 | 21:15
Арсен Аваков розповів подробиці затримання викрадачів першодруку «Апостол». ВІДЕО
Арсен Аваков розповів подробиці затримання викрадачів першодруку «Апостол». ВІДЕО
26.04.2017 | 20:45
Новий саркофаг над Чорнобильським енергоблоком запустять в листопаді 2017-го – Порошенко. ВІДЕО
Новий саркофаг над Чорнобильським енергоблоком запустять в листопаді 2017-го – Порошенко. ВІДЕО
26.04.2017 | 20:15
В Києві посеред ночі чоловік підстрелив трьох людей. ВІДЕО
В Києві посеред ночі чоловік підстрелив трьох людей. ВІДЕО
26.04.2017 | 19:50
До маршу рівності цьогоріч приєднається 5 тисяч людей. ВІДЕО
5 000 учасників планує зібрати ЛГБТ спільнота на "Марші рівності". ВІДЕО
26.04.2017 | 09:40
У Харкові поліція затримала водія тролейбуса під марихуаною. ВІДЕО
У Харкові поліція затримала водія тролейбуса під марихуаною. ВІДЕО
26.04.2017 | 08:20
У Києві вбили львів’янина. ВІДЕО
Троє жителів Київщини жорстоко вбили львівського таксиста. ВІДЕО
26.04.2017 | 08:05
В Нацполіції розповіли про розкриття злочинів. ВІДЕО
В Нацполіції розповіли про розкриття злочинів. ВІДЕО
25.04.2017 | 23:15
На Полтавщині 10-річний хлопчик врятував від загибелі трьох дітей. ВІДЕО
25.04.2017 | 22:45
Тернопільська поліція розшукує злодія, який викрав всі гроші з банкомату. ВІДЕО
Тернопільська поліція розшукує злодія, який викрав всі гроші з банкомату. ВІДЕО
25.04.2017 | 22:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи потрібно в Україні популяризувати ідею толерантності до геїв та лесбійок?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.