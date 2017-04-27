У Києві СБУ перекрила ще один канал фінансування терористів "ДНР". ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України перекрили у Києві потужний канал фінансування терористичної організації «ДНР».

Правоохоронці встановили, що троє мешканців Донбасу за вказівкою верхівки так званої «ДНР» прибули до столиці для організації фінансової підтримки бойовиків. Зловмисники створили у Києві мережу підпільних пунктів обміну валюти.

За інформацією спецслужби, з початку року вони переправили на тимчасово окуповану терористами територію Донеччини валюту на більше ніж шістдесят мільйонів у гривневому еквіваленті. Співробітники СБ України задокументували, що гроші з кур’єрами зловмисники переправляли безпосередньо до так званого «Центрального республіканського банку ДНР», а потім використовували їх для потреб незаконних збройних формувань бойовиків.

Оперативники спецслужби затримали організатора фінансування терористів та двох його спільників під час передачі кур’єру ста тисяч американських доларів.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників та у двох банківських скриньках організатора правоохоронці вилучили 1 мільйон 622 тисячі доларів США, 3 мільйони 145 тисяч гривень, 258 тисяч євро, 55 тисяч російських рублів та 40 грамів золота у злитках.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Організатору, затриманому згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, оголошено про підозру у скоєнні злочину.

За матеріалами прес-центру СБУ