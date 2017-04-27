У Маріуполі біля пологового будинку знайшли підкинуте немовля. ВІДЕО

У Маріуполі біля пологового будинку знайшли підкинуте немовля. ВІДЕО

09:04 27.04.2017

Повідомлення до поліції надійшло сьогодні від персоналу пологового будинку.

На місце події було спрямовано слідчо-оперативну групу Лівобережного відділення поліції. Встановлено, що підсобний робітник, пораючись на земельній ділянці, почув кряхтіння та пішов на звуки. На сирій землі всередині покинутої куртки хтось ворушився. Зазирнувши всередину та побачивши дитяче личко, він обережно взявв згорток та відніс до приймальні медзакладу.

Там дитину оглянули спеціалісти. Дівчинка приблизно 10 днів від народження, здорова та важить близько 3 кілограмів.

- Правоохоронці опитали персонал закладу та гостей, які могли стати свідками події, або володіють будь-якою інформацією. Перевіряються усі породіллі, які мали народити в цей час дітей. Крім того, поліцейські здійснюють поквартирний та подворовий обхід помешкань, які знаходяться поряд з місцем, де було знайдено немовля, - повідомила начальник відділу ювенальної превенції ГУНП в Донецькій області Катерина Шнейдер.

Горе-матір покинутої дівчинки встановлено. Нею виявилася місцева мешканка 1983 року народження. Жінка має серйозні проблеми зі здоров’ям. Окрім того, це не перша її дитина. За словами породіллі, до такого рішення її підштовхнули численні поради близьких.

Робота з жінкою триває. Поліцейським належить встановити правдивість наданих нею пояснень та з’ясувати психічний стан порушниці на момент вчинення злочину.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ст.135 «Залишення в небезпеці» Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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