Рятувальники евакуювали двох людей під час пожежі у Харкові. ВІДЕО
Рятувальники евакуювали двох людей під час пожежі у Харкові. ВІДЕО
26 квітня о 21:40 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у дев’ятиповерховому житловому будинку за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 176.
До місця виклику було направлено 3 підрозділи пожежно-рятувальної служби ДСНС на автоцистернах у складі 14 рятувальників та 2 автодрабини. Під час проведення розвідки було встановлено, що у квартирі на 8-му поверсі горів балкон та домашні речі на площі 15 кв.м. Із задимленої зони рятувальники евакуювали на свіже повітря 2 людей, котрі не постраждали.
О 22:07 пожежа була локалізована, о 22:16 – ліквідована.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області
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