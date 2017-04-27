Рятувальники евакуювали двох людей під час пожежі у Харкові. ВІДЕО

26 квітня о 21:40 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у дев’ятиповерховому житловому будинку за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 176.

До місця виклику було направлено 3 підрозділи пожежно-рятувальної служби ДСНС на автоцистернах у складі 14 рятувальників та 2 автодрабини. Під час проведення розвідки було встановлено, що у квартирі на 8-му поверсі горів балкон та домашні речі на площі 15 кв.м. Із задимленої зони рятувальники евакуювали на свіже повітря 2 людей, котрі не постраждали.

О 22:07 пожежа була локалізована, о 22:16 – ліквідована.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області