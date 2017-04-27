Вогнеборці врятували жінку під час пожежі у Харкові. ВІДЕО

О 16:47 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у дев’ятиповерховому житловому будинку за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 50. З повідомлення стало відомо, що з балконів квартир на 8-му та 9-му поверхах йде густий дим та виривається полум’я.

До місця виклику відразу було направлено 5 підрозділів пожежно-рятувальної служби ДСНС на автоцистернах у складі 25 рятувальників та 2 автодрабини. На момент їх прибуття було встановлено, що пожежа виникла на балконі квартири 9-го поверху будинку, а далі – всередину квартири та на балкон поверхом нижче. Загальна площа пожежі склала 35 кв.м. В результаті пожежі утворилося сильне задимлення, котре загрожувало мешканцям сусідніх квартир.

Під час проведення пожежно-рятувальних робіт рятувальники винесли на руках з 8-го поверху жінку, яка за станом здоров’я не могла самостійно пересуватися. Завдяки оперативним діям співробітників ДСНС вона не постраждала і після огляду медиків швидкої від госпіталізації відмовилась. Також з цього ж поверху піж наглядом рятувальників було евакуйовано на свіже повітря молоду жінку та 16-рячного хлопця. Вони також не постраждали.

О 17:47 пожежа була локалізована, о 19:21 – ліквідована.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області