В Києві чоловік вбив свою тітку. ВІДЕО
В Києві чоловік вбив свою тітку. ВІДЕО
Справжній шок пережили мешканці багатоповерхівки на столичній Оболоні. Люди вранці стали свідками страшної картини: незнайомий чоловік тягнув сходами закривавлене тіло їхньої сусідки. Ніхто не наважився його зупинити, тому чоловік безперешкодно вийшов на вулицю і спокійно присів на лаву в дворі. В цей час хтось із свідків викликав поліцію. Правоохоронці затримали підозрюваного.
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