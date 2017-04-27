В Києві чоловік вбив свою тітку. ВІДЕО

Справжній шок пережили мешканці багатоповерхівки на столичній Оболоні. Люди вранці стали свідками страшної картини: незнайомий чоловік тягнув сходами закривавлене тіло їхньої сусідки. Ніхто не наважився його зупинити, тому чоловік безперешкодно вийшов на вулицю і спокійно присів на лаву в дворі. В цей час хтось із свідків викликав поліцію. Правоохоронці затримали підозрюваного.

Телеканал ЧП.INFO