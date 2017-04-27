В Києві посеред ночі до ресторану з’їхались поліцейські та медики. ВІДЕО

Декілька машин швидкої допомоги та патрульні поліцейські примчали на виклик до одного із київських ресторанів. Хтось повідомив, що заклад заміновано. Клієнтів ресторану у терміновому порядку евакуювали, а сам ресторан огородили стрічкою, аби туди ніхто не зайшов, поки працювали вибухотехніки. Однак, ретельні пошуки вибухівки завершилися нічим. Поліцейські констатували, що виклик був хибним.

Телеканал ЧП.INFO