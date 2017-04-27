В Києві посеред ночі до ресторану з’їхались поліцейські та медики. ВІДЕО

В Києві посеред ночі до ресторану з’їхались поліцейські та медики. ВІДЕО

20:15 27.04.2017

Декілька машин швидкої допомоги та патрульні поліцейські примчали на виклик до одного із київських ресторанів. Хтось повідомив, що заклад заміновано. Клієнтів ресторану у терміновому порядку евакуювали, а сам ресторан огородили стрічкою, аби туди ніхто не зайшов, поки працювали вибухотехніки. Однак, ретельні пошуки вибухівки завершилися нічим. Поліцейські констатували, що виклик був хибним.

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