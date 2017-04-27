В Маріуполі двірник знайшов покинуте немовля. ВІДЕО

На несподівану знахідку натрапив маріупольський двірник. Чоловік, як і зазвичай прийшов із самого ранку до пологового будинку навести порядок на околицях. Як раптом його увагу привернула куртка біля стіни будівлі. У ній лежало немовля, а поруч не було ні душі. Чоловік не розгубився. Взяв дитину на руки та відніс акушерам пологового відділення. Медики одразу ж оглянули немовля та перевдягнули, оскільки одяг, в якому було дитинча, увесь промок. Кажуть, що дитині нічого не загрожує. Проблем із здоров’ям немає. Згодом лікарі викликали на місце поліцію.

Телеканал ЧП.INFO