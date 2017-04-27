Водій мерседеса погрожує битою водію на зустрічній смузі. ВІДЕО

Відео з автореєсправора. Водій мерседеса об’їжджає затор по зустрічні смузі, за подвійною суцільною лінією. І, що не дивно, впирається в бампер автомобіля автора ролика. А потім починає погрозувати йому битою.

Телеканал ЧП.INFO