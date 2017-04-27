Експерти: все частіше люди долучаються до боротьби із правопорушниками. ВІДЕО

Експерти: все частіше люди долучаються до боротьби із правопорушниками. ВІДЕО

21:45 27.04.2017

Активісти кажуть – тепер захистити свої права стане простіше - вони вигадали нові важелі боротьби із порушниками. Знають як прискорити покарання корумпованих чи грубих чиновників, водіїв неправильно припаркованих автомобілів, як боротися із ямами на дорогах. Вони зробили мобільний додаток під назвою «Каратель».

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