У Тернополі тітушки побили бійця АТО. ВІДЕО

Генеральному прокурору у фейсбук чоловік написав про побиття добровольця, який тільки повернувся із зони АТО. Юрій Луценко відреагував. У нього попросив координати і справу взяв під особистий контроль.

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Телеканал ЧП.INFO