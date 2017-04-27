У Тернополі тітушки побили бійця АТО. ВІДЕО
У Тернополі тітушки побили бійця АТО. ВІДЕО
Генеральному прокурору у фейсбук чоловік написав про побиття добровольця, який тільки повернувся із зони АТО. Юрій Луценко відреагував. У нього попросив координати і справу взяв під особистий контроль.
І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:
Українці вимагають повернути графу «національність» у свідоцтва та паспорти…
Завдяки фейсбуку у Львові розшукали маму дитини.
|
27.04.2017 | 22:45
|
27.04.2017 | 22:15
|
27.04.2017 | 21:45
|
27.04.2017 | 21:15
|
27.04.2017 | 20:45
|
27.04.2017 | 20:15
|
27.04.2017 | 19:45
|
27.04.2017 | 19:30
|
27.04.2017 | 16:40
|
27.04.2017 | 09:04
|
27.04.2017 | 08:26
|
27.04.2017 | 07:00
|
27.04.2017 | 06:30
|
26.04.2017 | 23:15
|
26.04.2017 | 22:45
|
26.04.2017 | 22:15
-
- 1 з 752
- ››