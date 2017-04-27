У Тернополі тітушки побили бійця АТО. ВІДЕО

У Тернополі тітушки побили бійця АТО. ВІДЕО

22:15 27.04.2017

Генеральному прокурору у фейсбук чоловік написав про побиття добровольця, який тільки повернувся із зони АТО. Юрій Луценко відреагував. У нього попросив координати і справу взяв під особистий контроль.

І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:

Українці вимагають повернути графу «національність» у свідоцтва та паспорти…

Завдяки фейсбуку у Львові розшукали маму дитини. 

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