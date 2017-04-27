Росія поширює в Україні шпигунську програму. ВІДЕО

Росія в Україні поширює своє програмне забезпечення, яке може самостійно вмикати мікрофони чи відеокамери ком’ютерів та взагалі керувати їхньою роботою. Власник міг і не здогадуватися, що саме купив, бо ж розробники цього софту не повідомляли про всі його функції. До того ж, правоохоронці стверджують – компанія-розробник тісно співпрацює з ФСБ. Служба ж безпеки України вже оприлюднила назву російської програми – «Стахановец». Однак за словами керівника апарату голови СБУ Олександра Ткачука, росіяни скоро збираються провести ребрединг, і видавати це ж програмне забезпечення тільки під іншою назвою.

Телеканал ЧП.INFO