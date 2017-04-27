У Верховному суді працюватимуть науковці та адвокати. ВІДЕО

Конкурс кандидатів у Верховний суд України. Вперше поборотися за місце змогли не тільки професійні судді, але і адвокати та науковці. Третина з них, до цього не мали досвіду роботи у якості суддів. Подали заявки 382 людини. 98 співбесіду пройшли.

Телеканал ЧП.INFO