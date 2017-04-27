У Верховному суді працюватимуть науковці та адвокати. ВІДЕО
У Верховному суді працюватимуть науковці та адвокати. ВІДЕО
Конкурс кандидатів у Верховний суд України. Вперше поборотися за місце змогли не тільки професійні судді, але і адвокати та науковці. Третина з них, до цього не мали досвіду роботи у якості суддів. Подали заявки 382 людини. 98 співбесіду пройшли.
|
27.04.2017 | 23:15
|
27.04.2017 | 22:45
|
27.04.2017 | 22:15
|
27.04.2017 | 21:45
|
27.04.2017 | 21:15
|
27.04.2017 | 20:45
|
27.04.2017 | 20:15
|
27.04.2017 | 19:45
|
27.04.2017 | 19:30
|
27.04.2017 | 16:40
|
27.04.2017 | 09:04
|
27.04.2017 | 08:26
|
27.04.2017 | 07:00
|
27.04.2017 | 06:30
|
26.04.2017 | 23:15
|
26.04.2017 | 22:45
-
- 1 з 752
- ››