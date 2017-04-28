На блокпосту у Харкові в автомобілі виявили бойову гранату. ВІДЕО

Зупинили автомобіль на посту «ХТЗ» працівники батальйону поліції патрульної служби поліції особливого призначення «Харків», Управління карного розшуку, Управління превентивної діяльності.

Для перевірки на місце виїжджали працівники вибухотехнічного управління ГУНП.

При огляді автомобіля «Міцубісі паджеро», яким керував 28-річний чоловік, в салоні виявлений боєприпас, схожий на гранату «РГД-5».

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Індустріального відділу поліції. Проводиться подальша перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області