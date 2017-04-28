В Одесі мотоцикліст збив трьох школярів. ВІДЕО
В Одесі мотоцикліст збив трьох школярів. ВІДЕО
Поблизу школи під колеса байку потрапили діти. Троє школярів: двоє шестикласниць та на рік молодший від них хлопчик. Їх збив мотоцикліст. Увага, все сталося на пішохідному переході.
Не тільки це…...також в огляді ДТП дивіться про таке….
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