В Одесі мотоцикліст збив трьох школярів. ВІДЕО

В Одесі мотоцикліст збив трьох школярів. ВІДЕО

07:20 28.04.2017

Поблизу школи під колеса байку потрапили діти. Троє школярів: двоє шестикласниць та на рік молодший від них хлопчик. Їх збив мотоцикліст. Увага, все сталося на пішохідному переході. 

Не тільки це…...також в огляді ДТП дивіться про таке….

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