У Києві в квартирі вбили чоловіка. ВІДЕО

Підозрюваний у злочині втік, однак далеко йому забігти не вдалося. Правоохоронці оперативно його затримали неподалік на вулиці. Він теж іноземець. Зараз він під вартою.

І на лише це в огляді надзвичайних подій…

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Телеканал ЧП.INFO