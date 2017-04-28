У Києві в квартирі вбили чоловіка. ВІДЕО
У Києві в квартирі вбили чоловіка. ВІДЕО
Підозрюваний у злочині втік, однак далеко йому забігти не вдалося. Правоохоронці оперативно його затримали неподалік на вулиці. Він теж іноземець. Зараз він під вартою.
І на лише це в огляді надзвичайних подій…
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