СБУ ліквідувала канал переправлення нелегалів за кордон. ВІДЕО

Злочинне угруповання, що організувало канал переправлення нелегалів за кордон, викрила на Харківщині Служба безпеки України спільно з поліцією та прикордонниками.

Мешканці Харківської та Луганської областей на чолі з харків’янином – уродженцем Середньої Азії – організовували переправлення нелегалів як в Україну, так і за її межі.

Зокрема, на територію Російської Федерації мігрантів доставляли з території Троїцького району Луганщини.

Частина нелегалів залишалася в Харкові і працювала в підпільних швацьких цехах, підконтрольних зловмисникам.

Оперативники спецслужби затримали організатора угруповання та п’ятьох його спільників під час спроби переміщення до Росії двох нелегальних мігрантів з країн Закавказзя.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Також СБУ перевіряє інформацію про використання нелегального міграційного каналу членами міжнародної терористичної організації «ІДІЛ».

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ