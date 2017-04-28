СБУ ліквідувала канал переправлення нелегалів за кордон. ВІДЕО
СБУ ліквідувала канал переправлення нелегалів за кордон. ВІДЕО
Злочинне угруповання, що організувало канал переправлення нелегалів за кордон, викрила на Харківщині Служба безпеки України спільно з поліцією та прикордонниками.
Мешканці Харківської та Луганської областей на чолі з харків’янином – уродженцем Середньої Азії – організовували переправлення нелегалів як в Україну, так і за її межі.
Зокрема, на територію Російської Федерації мігрантів доставляли з території Троїцького району Луганщини.
Частина нелегалів залишалася в Харкові і працювала в підпільних швацьких цехах, підконтрольних зловмисникам.
Оперативники спецслужби затримали організатора угруповання та п’ятьох його спільників під час спроби переміщення до Росії двох нелегальних мігрантів з країн Закавказзя.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.
Також СБУ перевіряє інформацію про використання нелегального міграційного каналу членами міжнародної терористичної організації «ІДІЛ».
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
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