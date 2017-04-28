Родина колишнього високопосадовця фінансувала тероризм- СБУ. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України викрили родину колишнього високопосадовця часів Януковича на фінансуванні терористичної організації «ДНР».

Про це на брифінгу повідомив начальник Апарату Голови СБУ Олександр Ткачук.

Правоохоронці встановили, що донька екс-чиновника є секретарем фейкового громадського руху "Донецька республіка". За сприяння ватажків терористів, вона у 2015 році незаконно стала власницею Донецького лікеро-горілчаного комбінату. Зареєстрована зловмисницею компанія сплачує терористам податки та поповнює грошима так званий «фонд Захарченка».

Співробітники спецслужби задокументували, що частину протиправно отриманого прибутку жінка надсилає батьку для легалізації його на контрольованій українською владою території. На ці гроші екс-чиновник скуповував нерухомість та вкладав у різні бізнес-проекти.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання, в офісі та банківських скриньках, що належать екс-посадовцю, оперативники СБ України вилучили документацію, яка доводить здійснення фінансових оборудок з тимчасово окупованими терористами територіями. Правоохоронці також виявили понад мільйон доларів США, сто тридцять тисяч євро, велику кількість золота у злитках та виробах.

Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

За матеріалами прес-центру СБУ