Київська поліція повідомила подробиці осквернення могили Лесі Українки. ВІДЕО

Київська поліція повідомила подробиці осквернення могили Лесі Українки. ВІДЕО

10:02 28.04.2017

Чоловік зняв із пам'ятника відомої письменниці бронзові деталі, розбив їх і за 300 гривень здав на металобрухт. Крім того, на приватному обійсті його родичів виявили інші речі з цвинтаря: таблички з цінних металів, оздоблення могил із латуні, фрагменти плит, барельєф, тощо.

До правоохоронців надійшла інформація, що на Байковому кладовищі невідомий зняв із пам’ятника на могилі письменниці декоративні елементи. Працівники Голосіївського управління поліції негайно відреагували на це повідомлення і провели комплекс заходів, спрямованих на встановлення особи, причетної до цього злочину.

"Упродовж кількох днів оперативники ретельно перевіряли громадян, які вже потрапляли в поле зору правоохоронців за правопорушення майнового характеру, а також людей, котрі не мали постійного місця проживання і перебували на обліках в органах поліції. Вони також поспілкувалися із охоронцями цвинтаря та особами, які могли б надати будь-яку інформацію для розкриття крадіжки з надгробку," - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Копітка та злагоджена робота поліцейських невдовзі дала очікуваний результат: підозрюваного затримали біля одного із пунктів прийому металобрухту, куди він ніс свій черговий "скарб". Зловмисником виявився 38-річний раніше засуджений чоловік, який останнім часом вів бродяжницький спосіб життя. У скоєному він одразу зізнався.

«Було встановлено, що у день злочину він прийшов на Байкове кладовище близько п'ятої години ранку. А вже там за допомогою викрутки та плоскогубців із передньої та лівої частини пам'ятника зняв дві бронзові "гірлянди". Через деякий час метал із надгробка він здав, а отримані гроші витратив на спиртне та наркотики», – повідомив начальник територіального відділення поліції Голосіївського управління Олексій Петрушко.

Під час обшуку приватного будинку його родичів, куди зловмисник зносив викрадене, оперативники знайшли ще кілька речей, які він викрав із цвинтаря: таблички з цінних металів, оздоблення могил із латуні, фрагменти плит та навіть барельєф.

Зібрані відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ст. 297 (Наруга над могилою) Кримінального кодексу України.

«На даний час слідчі перевіряють причетність підозрюваного до вчинення аналогічних злочинів на території міста. Є всі підстави вважати, що на рахунку затриманого десятки таких епізодів», - наголосив Олексій Петрушко.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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