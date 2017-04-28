Поліція Рівненщини затримала злодіїв, які вкрали апаратуру у знімальної групи. ВІДЕО

Злодіїв, які з автомобіля викрали відеотехніку одного з центральних каналів, працівники управління карного розшуку ГУНП в Рівненській області затримали 26 квітня у столиці. Техніку поліцейські вилучили, а крадію повідомили про підозру скоєнні злочину.

Слідчі та розшукові заходи правоохоронці проводили два місяці. Саме стільки часу знадобилося оперативникам, аби вийти на слід зловмисників, які ще 20 лютого у Рівному посеред дня з автомобіля «Ford Fusion» скоїли крадіжку. Іномарку залишила знімальна група одного з центральних телеканалів на стоянці бізнес-центру на вулиці Данила Галицького. 26-річна журналістка та 39-річний оператор відлучилися всього на 15 хвилин, а коли повернулися ні відеокамери, ні обладнання для відеозйомки в авто не було. Про злочин одразу повідомили до поліції.

За фактом крадіжки, вчиненої з проникненням, слідчим відділом Рівненського відділу поліції було розпочате досудове розслідування за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.

Завдяки чітко злагодженій роботі слідчих та оперативників поліцейським вдалося встановити, що до скоєного злочину причетні двоє 35-річних киянин. 26 квітня у помешканні одного з них правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого вилучили крадене майно.

З’ясувалося, що кияни заробляли собі на життя тим, що обкрадали автомобілі за допомогою спеціального електронного пристрою. І того дня чоловіки вирішили опрацювати саме Рівне, прибувши до міста на власному авто «Toyota Camry». Обравши найбільш заставлену автомобілями парковку, один із зловмисників запустив спецпристрій. Одним із перших відкрився транспортний засіб, на якому пересувалася саме знімальна група. Киянин оглянувши автівку, знайшов лише великі сумки, тож не вагаючись забрав їх до свого салону.

По дорозі чоловіки з’ясували, що усередині була відеоапаратура журналістів.

«35-річному жителю столиці слідчі повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, — повідомив начальник ГУНП в Рівненській області Валерій Присяжнюк. — Судом йому обрано міру запобіжного заходу у виді домашнього арешту. Відповідно до санкції статті чолвоыку загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Техніку буде повернуто власнику після встановлення суми завданого матеріального збитку».

Щодо його поплічника правоохоронці проводять слідчі дії.

Як з’ясували поліцейські, чоловіки у поле зору правоохоронців не потрапляли та мають сім’ю.

Поліцейські перевіряють киян на причетність їх до скоєння інших аналогічних злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області