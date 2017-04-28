Вкрадені Януковичем гроші повернуть українцям. ВІДЕО

Вкрадені Януковичем гроші повернуть українцям. ВІДЕО

19:47 28.04.2017

Президент-втікач Віктор Янукович та його свита кусають лікті. Все тому, що вони стали на 1,5 мільярди доларів біднішими. Суд постановив конфіскувати із рахунків колишніх можновладців ці гроші і перевести їх в державний бюджет на потреби держави. Що цікаво: цей процес уже давно можна було завершити, але на заваді, як це не дивно, стали депутати Верховної Ради, які чомусь ніяк не могли проголосувати за конфіскацію вкрадених в українців грошей. Тож прокурорам довелось самотужки шукати докази і доводити в суді, що гроші таки можна повернути у державну казну. 

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Вкрадені Януковичем гроші повернуть українцям. ВІДЕО
Вкрадені Януковичем гроші повернуть українцям. ВІДЕО
28.04.2017 | 19:47
Поліція Рівненщини затримала злодіїв, які вкрали апаратуру у знімальної групи. ВІДЕО
Поліція Рівненщини затримала злодіїв, які вкрали апаратуру у знімальної групи. ВІДЕО
28.04.2017 | 15:22
Київська поліція повідомила подробиці осквернення могили Лесі Українки. ВІДЕО
Київська поліція повідомила подробиці осквернення могили Лесі Українки. ВІДЕО
28.04.2017 | 10:02
Родина колишнього високопосадовця фінансувала тероризм- СБУ. ВІДЕО
Родина колишнього високопосадовця фінансувала тероризм- СБУ. ВІДЕО
28.04.2017 | 07:57
В Одесі мотоцикліст збив трьох школярів. ВІДЕО
В Одесі мотоцикліст збив трьох школярів. ВІДЕО
28.04.2017 | 07:20
У Києві в квартирі вбили чоловіка. ВІДЕО
У Києві в квартирі вбили чоловіка. ВІДЕО
28.04.2017 | 07:00
СБУ ліквідувала канал переправлення нелегалів за кордон. ВІДЕО
СБУ ліквідувала канал переправлення нелегалів за кордон. ВІДЕО
28.04.2017 | 06:30
На блокпосту у Харкові в автомобілі виявили бойову гранату. ВІДЕО
На блокпосту у Харкові в автомобілі виявили бойову гранату. ВІДЕО
28.04.2017 | 01:02
У Верховному суді працюватимуть науковці та адвокати. ВІДЕО
У Верховному суді працюватимуть науковці та адвокати. ВІДЕО
27.04.2017 | 23:15
Росія поширює в Україні шпигунську програму. ВІДЕО
Росія поширює в Україні шпигунську програму. ВІДЕО
27.04.2017 | 22:45
У Тернополі тітушки побили бійця АТО. ВІДЕО
У Тернополі тітушки побили бійця АТО. ВІДЕО
27.04.2017 | 22:15
Експерти: все частіше люди долучаються до боротьби із правопорушниками. ВІДЕО
Експерти: все частіше люди долучаються до боротьби із правопорушниками. ВІДЕО
27.04.2017 | 21:45
Водій мерседеса погрожує битою водію на зустрічній смузі. ВІДЕО
Водій мерседеса погрожує битою водію на зустрічній смузі. ВІДЕО
27.04.2017 | 21:15
В Маріуполі двірник знайшов покинуте немовля. ВІДЕО
В Маріуполі двірник знайшов покинуте немовля. ВІДЕО
27.04.2017 | 20:45
В Києві посеред ночі до ресторану з’їхались поліцейські та медики. ВІДЕО
В Києві посеред ночі до ресторану з’їхались поліцейські та медики. ВІДЕО
27.04.2017 | 20:15
В Києві чоловік вбив свою тітку. ВІДЕО
В Києві чоловік вбив свою тітку. ВІДЕО
27.04.2017 | 19:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Сергій Поярков
Громадський діяч
В Україні є три мовних гетто: Донецьк, Луганськ та Крим
28.04.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

В Одесі повернули комуністичні назви низці вулиць. Чи стане це прецедентом для скасування декомунізації і в інших містах?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.