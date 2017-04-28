Вкрадені Януковичем гроші повернуть українцям. ВІДЕО
Вкрадені Януковичем гроші повернуть українцям. ВІДЕО
Президент-втікач Віктор Янукович та його свита кусають лікті. Все тому, що вони стали на 1,5 мільярди доларів біднішими. Суд постановив конфіскувати із рахунків колишніх можновладців ці гроші і перевести їх в державний бюджет на потреби держави. Що цікаво: цей процес уже давно можна було завершити, але на заваді, як це не дивно, стали депутати Верховної Ради, які чомусь ніяк не могли проголосувати за конфіскацію вкрадених в українців грошей. Тож прокурорам довелось самотужки шукати докази і доводити в суді, що гроші таки можна повернути у державну казну.
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