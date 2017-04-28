За добу поліція «пов’язала» 21 хабарника. ВІДЕО

За добу поліція «пов’язала» 21 хабарника. ВІДЕО

20:13 28.04.2017

Не покладаючи рук, не спавши, ні день, ні вночі правоохоронці полювали на хабарників. Тільки за добу пов’язали аж двадцять одного, - прозвітували у Національній поліції України. Хто знає, може перед травневими святами правоохоронці на премію так заробляли, а можливо, хабарники активізувались, бо на відпочинок їм аж надто кортіло поїхати! Плани зруйнували полісмени. У Харківській, Дніпропетровській, Житомирській, Чернігівській та Запорізькій областях хабарників затримали. На шістьох людях вони могли спокійно заробити триста вісімнадцять тисяч гривень. А на Одещині погоріли «свої ж». Департамент внутрішньої безпеки викрив одразу трьох перевертнів у погонах. Дільничі офіцери та слідчий поліції торгували кримінальними провадженнями. За «прайсом» винуватець ДТП з тяжкими наслідками мав заплатити шість тисяч доларів США. 

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