За добу поліція «пов’язала» 21 хабарника. ВІДЕО

Не покладаючи рук, не спавши, ні день, ні вночі правоохоронці полювали на хабарників. Тільки за добу пов’язали аж двадцять одного, - прозвітували у Національній поліції України. Хто знає, може перед травневими святами правоохоронці на премію так заробляли, а можливо, хабарники активізувались, бо на відпочинок їм аж надто кортіло поїхати! Плани зруйнували полісмени. У Харківській, Дніпропетровській, Житомирській, Чернігівській та Запорізькій областях хабарників затримали. На шістьох людях вони могли спокійно заробити триста вісімнадцять тисяч гривень. А на Одещині погоріли «свої ж». Департамент внутрішньої безпеки викрив одразу трьох перевертнів у погонах. Дільничі офіцери та слідчий поліції торгували кримінальними провадженнями. За «прайсом» винуватець ДТП з тяжкими наслідками мав заплатити шість тисяч доларів США.

Телеканал ЧП.INFO