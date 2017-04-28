За добу поліція «пов’язала» 21 хабарника. ВІДЕО
За добу поліція «пов’язала» 21 хабарника. ВІДЕО
Не покладаючи рук, не спавши, ні день, ні вночі правоохоронці полювали на хабарників. Тільки за добу пов’язали аж двадцять одного, - прозвітували у Національній поліції України. Хто знає, може перед травневими святами правоохоронці на премію так заробляли, а можливо, хабарники активізувались, бо на відпочинок їм аж надто кортіло поїхати! Плани зруйнували полісмени. У Харківській, Дніпропетровській, Житомирській, Чернігівській та Запорізькій областях хабарників затримали. На шістьох людях вони могли спокійно заробити триста вісімнадцять тисяч гривень. А на Одещині погоріли «свої ж». Департамент внутрішньої безпеки викрив одразу трьох перевертнів у погонах. Дільничі офіцери та слідчий поліції торгували кримінальними провадженнями. За «прайсом» винуватець ДТП з тяжкими наслідками мав заплатити шість тисяч доларів США.
|
28.04.2017 | 19:47
|
28.04.2017 | 15:22
|
28.04.2017 | 10:02
|
28.04.2017 | 07:57
|
28.04.2017 | 07:20
|
28.04.2017 | 07:00
|
28.04.2017 | 06:30
|
28.04.2017 | 01:02
|
27.04.2017 | 23:15
|
27.04.2017 | 22:45
|
27.04.2017 | 22:15
|
27.04.2017 | 21:45
|
27.04.2017 | 21:15
|
27.04.2017 | 20:45
|
27.04.2017 | 20:15
|
27.04.2017 | 19:45
-
- 1 з 753
- ››