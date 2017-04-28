У Маріуполі зіштовхнулися два легковика. ВІДЕО
У Маріуполі зіштовхнулися два легковика. ВІДЕО
В аварію потрапили дві машини – Пежо та Міцубісі. Напевне, від удару вони роз’їхалися в сторони і зараз стоять один від одного на відстані десяти метрів. Видно, що Пежо влетів у дерево, капот машини добряче зім’явся, вм’ятина є і на правій задній стороні машини. Міцубісі пошкодилася трохи менше – судячи зі всього, удар прийшовся на передню частину.
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