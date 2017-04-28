Двоє підлітків пограбували жінку в центрі Києва. ВІДЕО
Двоє підлітків пограбували жінку в центрі Києва. ВІДЕО
Хлопці 15-ти і 14-років намагалися відібрати у жінки сумку. Погрожували канцелярським ножем. Їх вчасно зупинили небайдужі люди і викликали поліцію.
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