В Дніпрі розбився мотоцикліст. ВІДЕО
В Дніпрі розбився мотоцикліст. ВІДЕО
Смертельна ДТП за участю мотоцикліста та патрульних трапилася в Дніпрі. Усе розпочалось з того, що правоохоронці помітили на перехресті, як байкар проїхав на червоне світло, тому дали йому знак зупинитись. Однак, той не відреагував і спробував втекти від поліцейських. Патрульні погналися за ним. В якийсь момент мотоцикліст не впорався з управлінням і влетів в електроопору. Внаслідок отриманих трав – загинув на місці.
І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…
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