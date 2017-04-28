В Дніпрі розбився мотоцикліст. ВІДЕО

В Дніпрі розбився мотоцикліст. ВІДЕО

21:45 28.04.2017

Смертельна ДТП за участю мотоцикліста та патрульних трапилася в Дніпрі. Усе розпочалось з того, що правоохоронці помітили на перехресті, як байкар проїхав на червоне світло, тому дали йому знак зупинитись. Однак, той не відреагував і спробував втекти від поліцейських. Патрульні погналися за ним. В якийсь момент мотоцикліст не впорався з управлінням і влетів в електроопору. Внаслідок отриманих трав – загинув на місці.

І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…

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