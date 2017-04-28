Нові правила перельотів. Авіакомпанії вимагатимуть ваші персональні дані. ВІДЕО

У розвинених країнах світу вже давно діє ціла програма авіаційної безпеки. Першими вдосконалили її Сполучені Штати, згодом підхопили Європейські країни. Україна ж запровадила нововведення зовсім нещодавно. На законодавчому рівні затверджено, що усі авіакомпанії відтепер мають передавати персональні дані пасажирів службі безпеки України, фіскальній службі та прикордонникам.

Телеканал ЧП.INFO