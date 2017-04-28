Вітчим вбив приятеля, а 14-річного пасинка змусив допомогти сховати тіло. ВІДЕО

До працівників ювенальної превенції звернувся 14-річний школяр. Хлопець розповів, що боїться. Не скільки за себе, як за молодшого братика та двох сестричок. Адже їх всіх постійно б’є вітчим. Розмова ставала дедалі відвертішою. І тут школяр зізнався: побоюється, що з ними вітчим вчинить так само, як із своїм приятелем.

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Телеканал ЧП.INFO