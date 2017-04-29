На Івано-Франківщині працівники інтернату крадуть їжу та одяг дітей. ВІДЕО
На Івано-Франківщині працівники інтернату крадуть їжу та одяг дітей. ВІДЕО
Івано-Франківщина. Волонтер Василь Футерко неодноразово намагався достукатися до чиновницьких кабінетів. Пояснити, що ситуація у Залучанському дитячому будинку-інтернаті вийшла з під контролю. Мовляв, там суцільні порушення та зловживання. І от коли терпець увірвався, чоловік зважився написати про усі порушення у фейсбук. Через деякий час відреагував голова Івано-Франківської ОДА.
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