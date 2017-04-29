В Києві затримали «злочинця в законі». ВІДЕО
В Києві затримали «злочинця в законі». ВІДЕО
Черговий злодій в законі попався в руки київських поліцейських. Правоохоронці затримали уродженця Грузії із російським паспортом Джошуа Гела, відомого у кримінальному світі, як Гела Тбіліський. В поліції кажуть, це вже четвертий коронований злодій, якого вони викрили у цьому році. Додають, чоловік створив в Україні кілька злочинних груп, які займалось крадіжками автомобілів у Миколаєві, Херсоні та у Києві. Наразі вирішується питання щодо видворення Гели Тбіліського до Російської Федерації з забороною в’їзду до України на три роки.
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