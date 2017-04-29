СБУ звинувачує журналістів телеканалу ZIK у диверсії. ВІДЕО
СБУ звинувачує журналістів телеканалу ZIK у диверсії. ВІДЕО
У Службі безпеки України проти журналістів відкрили кримінальне провадження. Кажуть справу розпочали через те, що працівники телеканалу намагались відзняти режимний об’єкт – військову частину що на Рівненщині.
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