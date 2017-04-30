Нові правила перельотів. Авіакомпанії вимагатимуть ваші персональні дані. ВІДЕО
Нові правила перельотів. Авіакомпанії вимагатимуть ваші персональні дані. ВІДЕО
У розвинених країнах світу вже давно діє ціла програма авіаційної безпеки. Першими вдосконалили її Сполучені Штати, згодом підхопили Європейські країни. Україна ж запровадила нововведення зовсім нещодавно. На законодавчому рівні затверджено, що усі авіакомпанії відтепер мають передавати персональні дані пасажирів службі безпеки України, фіскальній службі та прикордонникам.
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