Ще один луганчанин повернувся до мирного життя через програму СБУ. ВІДЕО

Ще один луганчанин повернувся до мирного життя через програму СБУ. ВІДЕО

14:05 01.05.2017

Ще один луганчанин повернувся до мирного життя у рамках Програми Служби безпеки України «На тебе чекають вдома».

Мешканець Антрацита у грудні 2014 року потрапив до комендатури так званої «ЛНР». Під час допиту ватажок бандформування на прізвисько «Саша Чорний», погрожуючи фізичною розправою, змусив чоловіка вступити до угруповання.

Впродовж двох місяців він ремонтував автотранспорт та займався господарськими роботами. За роботу грошей не отримував. Зрозумівши, що це ні до чого доброго не приведе, покинув лави НЗФ та виїхав до Росії на заробітки.

Від знайомих він дізнався про Програму СБУ «На тебе чекають вдома» та вирішив нею скористатися, адже не брав безпосередньої участі у бойових діях. Це дало йому змогу повернутися до своїх рідних.

У своєму відеозверненні чоловік закликає учасників НЗФ скласти зброю та повертатись до своїх рідних, оскільки Програма дійсно працює.

За матеріалами прес-центру СБУ

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