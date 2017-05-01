Поліція Миколаївщини розслідує обставини загибелі людини. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Поліція Миколаївщини розслідує обставини загибелі людини. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

20:04 01.05.2017

Днями до поліції Заводського району Миколаєва надійшло повідомлення про те, що на території домоволодіння, розташованого по вул. Погранична, ймовірно, внаслідок вибуху гранати, смертельно постраждав домовласник.

Як з’ясувалось, про подію повідомив товариш загиблого, який прийшов до нього додому у справах. Заявник знайшов неживого домовласника в одній із кімнат.

Фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Миколаївській області та ГУ ДСНС, оглянувши помешкання та прилеглу до будівлі територію, не виявили вибухонебезпечних предметів.

За висновками експерта тілесні пошкодження на тілі померлого, свідчать про спрацювання вибухового пристрою у безпосередній близькості до людини. Для встановлення остаточної причини смерті тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Інформацію зареєстровано до Журналу Єдиного обліку, проводиться перевірка, встановлюються обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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