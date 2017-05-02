На Житомирщині багатодітна матір жорстоко вбила людину. ВІДЕО

На Житомирщині багатодітна матір жорстоко вбила людину. ВІДЕО

20:04 02.05.2017

До Коростишівського відділу поліції надійшло повідомлення, що за місцем свого проживання помер 55-річний житель с. Стрижівки. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

– Виявилося, що за цією адресою проживає неблагополучна родина: пенсіонерка, її син з невісткою та троє малолітніх дітей (загалом їх у матері п’ятеро). Загиблий чоловік був співмешканцем літньої господарки. Під час огляду на його тілі було виявлено тілесні ушкодження у вигляді синців і забоїв. Для визначення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу, - розповів начальник Управління карного розшуку ГУНП Житомирщини Віктор Бугира.

У хату, де проживали ці люди, зайти важко через суцільний безлад, занедбаність і сморід. За свідченнями сусідів, уся родина зловживала спиртним і щовечора влаштовувала в оселі п’яні застілля, час від часу розпускаючи кулаки один до одного. Про чоловічу половину відомо, що обидва раніше притягувалися до кримінальної відповідальності. Загиблий, зокрема, - за умисне вбивство.

У такому середовищі зростало троє малолітніх дітей: 5-ти, 3-х та 2-х років. Загалом же у 31-річної горе-матері п’ятеро дітей. Двоє старших перебувають у спеціалізованому навчальному закладі-інтернаті для дітей із вадами розвитку і навчаються відповідно у 5-му та 6-му класах.

Занедбану, брудну і бездоглядну малечу у хаті-притоні і виявили поліцейські та викликали відповідні соціальні служби. Як з’ясувалося зі слів соцпрацівника, родина минулого року переїхала до Стрижівки з іншого села і перебувала на спецобліку як кризова. Питання про недолугу матір розглядалося на засіданнях відповідних комісій й з крайнього разу жінка перебувала на випробувальному місячному терміні, упродовж якого мала взятися за розум, навести лад у будинку та створити належні умови для малечі. Натомість продовжувала пиячити разом з іншими членами родини.

Передавати дітей медикам для подальшого обстеження довелося у тому самому брудному дранті, в яке малі й були одягнені. Інших речей для них у хаті не знайшлося…

Тим часом з дорослими членами родини поліцейські продовжили працювати, з’ясовуючи обставини загибелі літнього чоловіка. За годину розмови виявилося, що до його побиття причетна 31-річна багатодітна матір. Жінка зізналася, що напередодні компанія допізна вживала спиртне. Потім традиційна для цих людей п’яна сварка спалахнула між нею та загиблим. «Невістка» вхопила перше, що потрапило під руку, і добряче побила «свекра». Він помер, за висновком експерта, від закритої черепно-мозкової травми та перелому кісток склепіння черепа.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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