На Хмельниччині нелюда засуджено за безжальне вбивство жінки. ВІДЕО

На Хмельниччині нелюда засуджено за безжальне вбивство жінки. ВІДЕО

11:03 02.05.2017

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого п. 4 та п. 10 ч. 2 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України та визначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі. 

Вбивство, яке сталося 12 лютого 2015 року, сколихнуло увесь Кам’янець-Подільський. Жителі міста уважно стежили за ходом розслідування, чимала увага була прикута до судових засідань. І ось нарешті суд поставив крапку у цій резонансній справі — душогуба засудили до довічного ув’язнення.

У ході слідства з’ясувалося, що потерпіла 26-річна кам’янчанка того вечора святкувала день народження подруги в одному із розважальних закладів Кам’янця-Подільського. За кілька годин до вбивства познайомилася з підозрюваним, потім вони поїхали на таксі до нього додому, в гуртожиток по вулиці Пушкінській. Там чоловік жорстоко познущався над новою знайомою: зґвалтував, задушив жінку та вирізав статеві органи. Після скоєного зловмисник виволік тіло через «чорний» хід на смітник, а нутрощі просто викинув з другого поверху через вікно.

Випадковим свідком спроби приховати жорстокий злочин став сусід підозрюваного, який прокинувся від жіночого крику. Спочатку чоловік подумав, що це звичайне з’ясування стосунків, але чим далі, тим крики ставали моторошнішими. Він вийшов у коридор, щоб з’ясувати, з якої квартири долинають голоси, і одразу наткнувся на підозрюваного, який тягнув тіло на вулицю. Чоловік, не гаючи часу, зателефонував тоді ще до міліції і повідомив про побачене. Вбивцю затримали на місці. Він стверджував, що нічого не пам’ятає і все списував на сильне алкогольне сп’яніння. Проте доказів його вини було більш, ніж достатньо.

Нещодавно суд закінчив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав підсудного винним у вчиненні злочину, передбаченого п. 4 та п. 10 ч. 2 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України і визначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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