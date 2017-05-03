Київська поліція повідомила нові деталі щодо вибуху у квартирі. ВІДЕО

Інцидент стався близько першої години ночі на вулиці Солом’янській. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

На лінію «102» надійшло повідомлення про вибух у квартирі. На місце одразу виїхали наряди патрульних, слідчо-оперативна група територіального і Головного управлінь поліції, вибухотехніки та «швидка».

Потерпілий пояснив правоохоронцям, що спав у кімнаті, коли раптом пролунав вибух. Йому надали допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився, оскільки отримав незначні тілесні ушкодження.

Поліція оглянула місце події, звідки було вилучено металеві уламки та інші предмети, які направили на проведення експертизи.

На даний час правоохоронці встановлюють всі обставини події. Зібрані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчим відділом Солом'янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві