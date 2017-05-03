На Черкащині рятувальники деблокували пораненого водія. ВІДЕО
На Черкащині рятувальники деблокували пораненого водія. ВІДЕО
Близько 21:00 на хуторі Червона сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «ВАЗ» та «VOLKSWAGEN Transporter».
Рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, які оперативно прибули на місце події за допомогою спеціального обладнання звільнили водія якого внаслідок пригоди затиснуло в автомобілі «ВАЗ» та передали до рук лікарів.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області
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