На Черкащині рятувальники деблокували пораненого водія. ВІДЕО

Близько 21:00 на хуторі Червона сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «ВАЗ» та «VOLKSWAGEN Transporter».

Рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, які оперативно прибули на місце події за допомогою спеціального обладнання звільнили водія якого внаслідок пригоди затиснуло в автомобілі «ВАЗ» та передали до рук лікарів.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області