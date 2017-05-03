На Донеччині СБУ затримала вандала, який нищив українську символіку. ВІДЕО

На Донеччині СБУ затримала вандала, який нищив українську символіку. ВІДЕО

15:00 03.05.2017

Мешканця Покровська, який за гроші терористів знищував державну символіку України, затримала на Донеччині Служба безпеки України.

На доручення представників терористичної організації «ДНР» молодик під фотозвіт та за сто доларів розповсюджував логотипи терористів у Покровську, наносив на пам'ятні знаки радянської епохи українську символіку.

Після викриття прихильник бойовиків усвідомив хибність своїх дій та відмовився від виконання будь-яких завдань бойовиків.

За матеріалами прес-центру СБУ

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